¡Polémica en Argentina! Mauro Zárate ‘traiciona’ a Vélez y ficha con Boca Juniors

“Dije muchas veces que no iba a jugar en otro club en Argentina que no sea Vélez! Hoy por primera vez falto a mi palabra y me duele en el alma defraudarlos. Amo a Vélez, dejar de jugar en el club de mi vida me provoca un dolor inmenso en el corazón, y no cumplir con mi palabra más aún... No pretendo que me entiendan porque tienen la misma pasión que yo y muy probablemente yo tampoco entendería esta decisión si estuviera de ese lado”, escribió en su Instagram.