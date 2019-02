San Francisco 49ers no piensan dejar ir a Robbie Gould

El jugador de 36 años ha sido un as para los Niners en las últimas dos temporadas, marcando 72 de 75 intentos de gol de campo y liderando la liga en porcentaje de goles de campo (97.1) en 2018. El máximo anotador de todos los tiempos de Chicago, Gould fue cortado por los Bears antes de la temporada 2016 después de 11 temporadas con la franquicia.

"Una vez un oso siempre un oso", dijo Gould, según Associated Press. "Realmente lo digo en serio. Aquí es donde pasé 11 años de mi vida jugando para una organización increíble. He desarrollado muchas relaciones geniales en toda la ciudad, pero también en la organización, como hice en Nueva York, simplemente como lo hice en San Francisco. ¿Ocurrirá? No lo sé".