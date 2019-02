Russell Wilson y otras estrellas de la NFL convivieron con exmilitares en Orlando

Pero los veteranos no estaban solos en el campo. Diez jugadores de la NFL que fueron llamados al Pro Bowler 2019, incluidos el quarterback de los Seattle Seahawks, Russell Wilson, Alex Mack, centro de los Falcons, Anthony Sherman de Chiefs y otros, sorprendieron al grupo y se unieron a la diversión en el emparrillado.

Los veteranos y las estrellas de la NFL compitieron en enfrentamientos de tochito bandera en dos campos en el ESPN Wide World of Sports Complex de Disney.

"Le hice un pick a Russell Wilson", dijo Ernesto. "Me sentí muy bien; no pensé que lo iba a atrapar. Supongo que lo leyó mal; me lo tiró".