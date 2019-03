Le’Veon Bell admite que el ‘Big Ben’ fue un factor para irse de Pittsburgh

¿Es Ben Roethlisberger la razón por la que los Killer Bs ya no existen en Pittsburgh ?

En una larga y esclarecedora entrevista con Jenny Vrentas de Sports Illustrated , Bell dijo que Roethlisberger no era la razón singular para querer irse de Pittsburgh, pero "sí, fue un factor".

"Los quarterbacks son líderes; es lo que es, (pero) al final del día eres un compañero de equipo. No eres Kevin Colbert . No eres (el presidente del equipo Art) Rooney ", reveló Bell.



Bell agregó: "Entonces, si estoy enojado con un jugador y no le estoy lanzando la pelota, si no estoy lanzando la pelota a AB y le estoy dando a JuJu (Smith-Schuster) todo el brillo o a Jesse (James) o Vance (McDonald) o quienquiera que sea, y sabes que conscientemente estás volviendo loco a tu otro receptor, pero no te importa, es difícil ganar de esa manera", remató.