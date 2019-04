La mítica generación del Draft de 1983 y sus seis quarterbacks en primera ronda

Quién no recuerda la gloriosa ‘Clase 1983’ de la NFL. A aquel draft se le recuerda como el día en donde seis quarterbacks fueron seleccionados en la primera ronda y existen muchas historias alrededor de lo ocurrido con la posición más importante en el fútbol americano.

Elway se convirtió en la primera selección global más famosa de la historia, pero por rehusarse a jugar con el equipo que lo seleccionó, Baltimore Colts . Aconsejado por su padre, el QB amenazó con jugar béisbol con los New York Yankees antes de ir a los Colts.

Otra anécdota memorable es el caso de Dan Marino , quien tenía mejores cartas de presentación en el colegial que el propio Elway. Para muchos analistas, Marino esperó demasiado tiempo en primera onda para ser seleccionado. Fue el último de los seis quarterbacks elegidos en aquella noche. Podemos asegurar que, por lo menos, la mitad de esas franquicias lamentan no tomar esa decisión.

Pero hay un equipo en especial que se arrepintió más que todos: los Pittsburgh Steelers . A pesar de tener la aprobación de su legendario dueño Art Rooney , no seleccionaron a Marino, nativo de la ciudad del acero. El coach Chuck Noll pensó que su veterano QB Terry Bradshaw tenía todavía cuerda para jugar más años, sin embargo, Bradshaw se lesionó el codo derecho y nunca más volvió a ser el mismo.

Para entonces los Steelers habían elegido a Gabriel Rivera , tacle defensivo de Texas Tech. El 20 de octubre de 1983 Rivera sufrió un grave accidente automovilístico que lo dejó paralizado y retirado. La razón del coach Noll de seleccionar a Rivera fue su intento por reconstruir a los Steelers de la misma forma en que empezó a hacerlo en 1969 cuando eligió a Joe Greene , tacle defensivo, pero repetir una historia de gloria no es fácil, solo pasa una sola vez en la vida. Triste situación la de Pittsburgh.

No obstante, tanto Kelly como Marino fueron mariscales de campo elegidos más adelante en la primera ronda. Antes fue elegido Todd Blackledge por los Kansas City Chiefs con la selección #7 general. Blackledge fue el segundo quarterback elegido en esa primera ronda.

El pick #15 fue para Tony Eason con los New England Patriots, quien pasó a la historia como el primer quarterback que llevó a los Pats al ‘Súper Domingo’ pero solo para ser apaleado por los Chicago Bears en el Super Bowl XX, juego donde no completó un solo pase. Por último, tenemos la selección #24 donde Ken O’Brien fue tomado por los New York Jets, equipo que pudo seleccionar a Marino.