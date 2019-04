La defensa marcará la pauta en la primera ronda del Draft 2019

La lección que se aprendió durante la temporada de 2018 es que la ofensiva es lo que enamora a los equipos de la NFL (y a sus fanáticos). También se aprendió que la defensa, como lo exhibieron los New England Patriots en el Super Bowl LIII , es esencial para alzar el trofeo Vince Lombardi.

A continuación damos un repaso a las primeras 20 selecciones de 2019, si es que no se dan canjes, lo cual es muy improbable, de acuerdo a las necesidades de los equipos:

1. Arizona Cardinals: No se contrata a un nuevo entrenador que viene del fútbol universitario y que tiene un estilo particular y no darle el jugador que él considera encaja perfectamente en su plan. Es así que Kliff Kingsbury se va con...