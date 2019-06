Josh McCown anunció su retiro de la NFL después de 17 años activo

Después de unirse a 10 equipos de la liga durante más de tres lustros, McCown escribió una carta de retiro para The Players 'Tribune , lo que permitió acercarse a su sinuosa carrera.

"Creo que solo sirve para demostrar que no siempre puedes elegir tu propio camino", escribió McCown. "Pero mirando hacia atrás, estoy orgulloso de cómo ha ido mi carrera. No me alejo de la etiqueta de oficial. Lo acepto con toda mi fuerza".