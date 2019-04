El Draft de la NFL: ¿un volado o realmente sí se puede predecir el futuro?

Paradojicamente, en ese Draft San Francisco tuvo la primera selección, pero se la vendió a Buffalo a cambio de O.J. Simpson. Los Bills no pudieron convencer al linebacker Tom Cousineau , proveniente de Ohio State, quien prefirió firmar para un equipo de la Liga de Canadá.

Pero lo de Elway en realidad fue toda una novela. Fue elegido por los Baltimore Colts, para los que no quiso jugar. Amenazó con irse a los New York Yankees -sí, en las Grandes Ligas de béisbol- si no era transferido. Varios equipos de la NFL entraron a la negociación, incluso los 49ers, que pusieron en la mesa a Joe Montana tras una mala temporada -Montana ya había ganado un Super Bowl con San Francisco-. Los Colts lograron cambiarlo a Denver por un quarterback suplente y su selección de primera ronda del Draft de 1984.