Donovan McNabb: “Philadelphia debería seleccionar a otro quarterback en el draft”

Pero queda una gran pregunta: si Carson Wentz no puede mantenerse saludable, ¿qué significa esto para el equipo? El ex mariscal de campo de los Eagles, Donovan McNabb , quien dirigió al equipo a varias apariciones en Playoffs, incluida una derrota en el Super Bowl , ofreció su opinión sobre lo que deberían hacer.

"Creo que en los próximos dos años más o menos, necesita encontrar una manera de salir de la segunda ronda de los playoffs", dijo McNabb en The Zach Gelb Show . "Lo que Nick Foles pudo hacer, llevarlos a un Super Bowl y luego llevarlos de vuelta al Campeonato de la NFC demuestra que, algunas personas pueden entrar en esa ofensiva y ser muy exitosos. [Wentz] no ha sido saludable. Él realmente no lo ha demostrado, además del año anterior al que se lastimó, en su primer año, de ser realmente el candidato a MVP. Necesita volver a ese modo".