Cuando Eli Manning se negó a jugar para los Chargers en el Draft 2004

El legendario John Elway le dijo no a los Baltimore Colts en el Draft 1983 y tuvo que esperar intensas negociaciones para cambiar de equipo. Simplemente no quería estar en la peor escuadra de la NFL y amenazó con jugar beisbol en las Grandes Ligas con los New York Yankees. Elway terminó como miembro de los Denver Broncos donde ganó dos campeonatos y jugó múltiples Super Bowls dejando muchos récord hasta convertirse en uno de los mejores quarterbacks de la historia.