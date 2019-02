Case Keenum quedó en 'shock' por el canje de los Broncos por Joe Flacco

Los Broncos no solamente sorprendieron al entorno de la NFL cuando salió a la luz que existía un principio de acuerdo para canjear por Joe Flacco , también tomaron por sorpresa a su QB titular en 2018 Case Keenum .

“Elway (gerente general de los Broncos) me llamó esa mañana y tuvimos una gran conversación, que no me gustó, pero la aprecié”.