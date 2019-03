¿Buscando olvidar a ‘OBJ’? los New York Giants contratan a Golden Tate

Los Giants aceptaron llegar a un acuerdo con el ex receptor de los Detroit Lions y los Philadelphia Eagles, Golden Tate, por un contrato de cuatro años y 37.5 millones con 23 millones totalmente garantizados, informó el jueves Ian Rapoport de NFL Newtwork.

No es ningún secreto que Eli Manning no tiene la fuerza del brazo o la precisión en el campo que una vez tuvo, lo que hace que las habilidades de Beckham para romper el juego no sean una amenaza con el paso del tiempo. El compromiso de la organización con Manning ha requerido, en la mente de la oficina principal, un cambio en la filosofía de ofensiva, priorizando el juego de carrera liderado por el Novato Ofensivo del Año de la NFL, Saquon Barkley, y la posesión del balón.