Antonio Brown: "No necesito jugar fútbol americano"

Con el pelo pintado azul y dorado, y con su bigote teñido amarillo, el receptor Antonio Brown habló por primera vez ante un medio de comunicación tras forzar su salida de los Pittsburgh Steelers.

En entrevista con ESPN, Brown volvió a sorprender al afirmar que él no necesita jugar fútbol americano.

"Ni siquiera tengo que jugar al fútbol si no quiero. Ni siquiera necesito el juego, no necesito demostrarle nada a nadie".

"Si quieren jugar, van a seguir mis reglas. Si no, no necesito jugar. Obviamente, quiero el juego, pero no necesito el juego, es una diferencia", expresó.

El que Brown haya exigido ser canjeado de los Steelers se debe en gran parte a su mala relación con Ben Roethlisberger, a quien hace unas semanas tachó de tener una actitud de “dueño”.

Por ende, al cuatro veces All-Pro le hubiera gustado crear un lazo mucho más cercano con el mariscal de campo.

“Una vez he estado en su casa, él ha estado una vez en mi casa. No trabajamos juntos en la pretemporada. Si realmente queríamos ganar, ¿crees que eso es ganar? Eso no es ganar, eso no es una cultura ganadora ".

“Si soy tu chico, hazme saber que soy tu chico. No digas que soy tu chico y luego me critiques. Eso es un problema. No digas que soy tu chico y luego apuntes el dedo. No digas que soy tu chico y luego no me lances la pelota todo el primer cuarto”, comentó.

Lo mismo aplica para los Steelers. Una franquicia que considera no fue la extra milla para intentar conocer tanto a él como a su familia. Sin embargo, Brown está “listo para seguir adelante”.

El #84 reiteró que al ya cumplir todas sus metas, no necesita jugar en la NFL, pero aún lo desea.