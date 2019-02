Solamente tres equipos han preguntado por Antonio Brown

Antonio Brown ya no seguirá en los Pittsburgh Steelers , pero encontrarle un nuevo equipo será una tarea complicada para los Pittsburgh Steelers.

Se supone que todas las franquicias deberían estar interesadas en el receptor más letal de las últimas temporadas, pero al parecer ese no es el caso.

“Hemos tenido tres equipos que han tocado base con nosotros. Creo que se desarrollará en las próximas semanas a medida que los equipos tengan una mejor perspectiva de qué más hay disponible para ellos", expresó en Up To the Minute Live.