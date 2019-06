Le'Veon Bell acusa a sus dos novias de robarle joyas mientras estaba en el gym

El jugador de la NFL acusó de los sucesos a dos mujeres quienes "no llevaban ropa puesta y estaban en mi cama" al momento de salir. "Cuando volví noté que mi reloj, mis joyas, y varios objetos más de valor me faltaban."

"Tenía a dos chicas en mi casa. Desperté en la mañana y salí a hacer mi rutina normal de ejercicio. Fueron dos horas pero cuando volví ellas ya no estaban. Intenté llamarles pero no me contestan. No sé en donde están."