Haloti Ngata anunció su retiro de la NFL desde la cima de una montaña

El veterano liniero defensivo compartió un emotivo video junto al siguiente mensaje: “Solo un hombre parado en la cima del mundo con un corazón lleno de gratitud. Gracias, Señor, por dejarme jugar el juego que amo durante 13 años inolvidables. Me voy a retirar. Me aferro a las amistades, los recuerdos y la sabiduría que he adquirido a lo largo del camino. 'Nadie que jamás dio su mejor esfuerzo lo lamentó'. Me voy sin arrepentimientos, solo paz al saber que lo di todo y me divertí muchísimo al hacerlo", escribió.