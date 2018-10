Zlatan y el mensaje a LeBron en su debut con los Lakers: “Hay muchos reyes, sólo un Dios”

En el marco del inicio de la temporada de la NBA, Zlatan Ibrahimovic no quiso pasar desapercibido de un suceso nacional deportivo para Estados Unidos. El delantero del Galaxy sabe que LeBron James está a horas de debutar de forma oficial con los Lakers ante Portland Blazers, se trata de dos estrellas de la ciudad en diferente deporte, pero el sueco marca su distancia con el peculiar estilo que le caracteriza.

“Aquí hay muchos reyes, pero solamente hay un Dios. La gente de Los Ángeles está agradecida, aprecia todo lo que hago, están felices cuando me ven. Ellos me hacen feliz y dicen que soy lo mejor que le ha pasado a la ciudad desde el retiro de Kobe Bryant. Eso me hace sentir orgulloso y feliz”, indicó Zlatan en entrevista para Sky Sports.