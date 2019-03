Westbrook encaró y amenazó a fan del Jazz: "Te voy a joder a ti y a tu esposa"

"No voy a permitir que sigan faltando al respeto a mi familia. Y si tuviera que hacerlo otra vez, diría exactamente lo mismo , porque lo que he hecho es defenderme a mí, a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mi mamá, a mi papá”.

“En cuanto a lo de golpear a su esposa, nunca le he puesto la mano encima a una mujer y nunca lo haré. Nunca he estado envuelto en un caso de violencia doméstica. Nunca lo había hecho antes, pero una vez que dijo el comentario su esposa también repitió lo mismo . Así es como empezó todo. Sé que sólo se ha visto el final del vídeo, pero el comienzo es mucho más importante e irrespetuoso que lo que se ha escuchado".

"Se volvió loco. Ella no se levantó, no le dijo una palabra. Todo está bien y nos estamos divirtiendo y jugando, pero ningún hombre debe amenazar a una mujer. Punto. A mí él no me da miedo. Pero cuando amenazas a una mujer que mide 1.52 y pesa 50 kilos, te crees muy grande. Tiene que hacerse público lo que ha dicho".