Warriors ganan a combativos Pelicans en regreso de Steph Curry

No en vano, los de Oakland presentaron un balance de -21 con el armador fuera de la duela. "Me he sentido genial en la cancha", dijo Curry tras la contienda. Junto a él, Kevin Durant (29), Draymond Green (20, 12 asistencias y 9 rebotes) y Andre Iguodala (15), que arrancó el choque como base titular, compensaron el mal partido de Klay Thompson (10, 4/20).