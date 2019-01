Turquía pedirá extradición del jugador de la NBA Enes Kanter por terrorismo

La Fiscalía turca está preparando una solicitud de extradición del turco Enes Kanter , actualmente pívot de los New York Knicks , y tiene previsto emitir a través de Interpol un 'boletín rojo' para su detención , informó este martes la agencia turca Anadolu.

Turquía exige la extradición de 84 personas exiliadas en EEUU que juzga miembros de la cofradía, entre ellos el propio Gülen, pero la Judicatura estadounidense no ha detenido a ninguno de ellos, por no considerar suficiente el material incriminatorio.

Además, los Knicks confirmaron a inicios del mes que Kanter no viajará a Londres este jueves con el equipo "por problemas de visado".

"Esas cosas realmente no me preocupan, porque estoy acostumbrado. No significa nada para mí. Estoy en Estados Unidos", comentó el jugador.