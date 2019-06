Steve Kerr: “·Esperamos que Durant pueda regresar en el Juego 5”

Kevin Durant no ha podido jugar todavía ni un minuto de las Finales de la NBA 2019 entre Golden State y Toronto 2-1. Sien embargo, el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, espera que regrese en algún momento, cuando sea posible.

"Todo va cambiando día a día, pero he decidido que no lo voy compartir porque simplemente ha sido un poco loco, no hay certezas. Hay mucho que hacer", agregó el entrenador.