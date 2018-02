Steve Kerr, tras el tiroteo en Florida: "Al Gobierno no le importa que nuestros niños mueran a tiros"

Steve Kerr, entrenador de los actuales campeones de la NBA, volvió a cargar contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras la tragedia en la que un estudiante disparara en una escuela de Florida y le arrebatara la vida a 17 personas el día de ayer.

Kerr, constante detractor de Trump, expresó la ira y tristeza que le provoca la indiferencia del gobierno para ponerle un alto a este tipo de tragedias.

"No se ha hecho nada. Parece no importarle a nuestro gobierno que los niños mueran a tiros todos los días en las escuelas. Al parecer, no es suficiente para que nuestros líderes se conmuevan y hagan algo al respecto", comentó el entrenador de los Warriors.



"Esto te quita la moral, pero podemos hacer algo al respecto, podemos votar por gente que tenga el valor de proteger la vida y no sólo a la NRA (Asociación Nacional del Rifle) porque financian sus campañas... Y encontrar a gente que esté dispuesta a protegernos y no gastar miles de millones de dólares en un estúpido muro".

La última serie de críticas de Kerr hacia Donald Trump se dio a finales del 2017, cuando su equipo se negó a visitar la Casa Blanca como parte de la ceremonia tras ganar el campeonato de la NBA.