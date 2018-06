¿Si es el mejor de la historia?: solo nueve Finales han terminado 4-0 y en dos de ellas LeBron fue ‘barrido’

Aunque es claro que el ‘Rey’ no tenía un equipo para poder competir mano a mano con los Warriors, el hecho de no haber logrado al menos una victoria ante Golden State hace que muchos expertos afirmen que ese hecho será definitivo al momento de compararlo con Michael Jordan en la lucha de ser considerado el GOAT (Greatest Of All Time o Mejor de Todos los Tiempos) en la NBA.