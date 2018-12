Regalo navideño de la NBA: otro duelo de LeBron James vs. los Warriors

Si hay en la NBA una rivalidad de jugador contra equipo que sea más poderosa que entre pares -jugador vs. jugador o equipo vs. equipo- es la de LeBron James contra los Golden State Warriors .

Aunque históricamente no es tradición reeditar el duelo de las Finales en la siguiente Navidad, el duelo entre los Cavaliers y los Warriors parecía suficientemente atractivo en 2015, 2016 y 2017, pero el atractivo, sin embargo, no era la quinteta de Cleveland, sino su líder, al menos por lo que podemos interpretar del calendario de este año.

Las otras cuatro fueron Orlando vs. Houston en 1995, Philadelphia vs. Lakers en 2001, San Antonio vs. Detroit en 2005 y Boston vs. Lakers en 2008.