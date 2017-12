¿Qué le dijo LeBron James a Lonzo Ball cuando terminó el partido?

¿Qué se dijeron Lonzo Ball y LeBron James al término del partido entre Cavaliers y Lakers que ganó Cleveland?

LeBron James se puso a hablar con Lonzo Ball al concluir el primer encuentro entre ambos y lo hizo tapándose la boca con su camiseta, lo que disparó el interés mediático de la breve charla en la que James llevó la voz cantante y Ball se limitó a asentir. ¿Qué dijo James a Ball para que lo hiciese escondiéndose los labios?

“Nada que les incumba”, respondió James a los medios en el vestuario cuando le preguntaron acerca de la conversación. “No me dijo nada”, dijo Ball cuando le preguntaron.

Así de coordinados se mostraron los dos jugadores —uno con 15 años de experiencia, otro novato— a la hora de responder a los periodistas.

LeBron explica y Lonzo detiene especulación

“No lo he hecho para provocar una reacción”, se defendió James. “Lo he hecho porque él ha dicho muchas veces quien le gustaba y en quien se fijó para modelar su juego y quien era su jugador favorito. Era yo. Me sentí honrado. Lo que hice al felicitarle en Twitter fue como una forma de devolverle aquello. Estoy al tanto de todo ese ruido estúpido que hay. No puedo comprar una casa en Los Ángeles sin vivir en Los Ángeles. Es divertido. Pero no me involucro en ello. Cuando publico cosas no miro los comentarios. Estoy alejado de todo ese ruido y ese ruido además no importa”.



Pero para sorpresa de LeBron, un micrófono captó sus palabras:

" Find your zone and just stay f--king locked in," James said. "The media is going to ask you what I told you right now. Tell them nothing. Just be aggressive every single day. ... It's white noise to you. That's all it is. All right? Let's go."

" Encuentra tu zona y quédate f - king enfocado", dijo James. "Los medios van a preguntarte lo que te dije en este momento. No les digas nada. Solo sé agresivo todos los días ... Es un ruido blanco (puras habladurías) sobre ti. Eso es todo. ¿De acuerdo? Vámonos".



A King James le gusta el juego de Lonzo.

“Siempre pensando en el equipo”, dijo James. “Pasa la bola, la sube. Es alguien con quien quieres jugar. Esto es un juego de equipo. Todo el mundo se fija en el tema individual y el juego de equipo queda en segundo plano, pero yo no soy así. Es un buen jugador”

Ball no limitó elogios para su rival, a quien lleva admirando desde niño y tenía muchas ganas de encontrarse. “Con verle no te haces a la idea”, dijo Ball. “Es muy difícil pararle con ese tamaño y velocidad. Es por eso por lo que digo que él es el mejor jugador del mundo ahora mismo y muy duro lidiar con él”.