¿Por qué Gustavo Ayón está cerca de dejar al Real Madrid para llegar a los Lakers?

“Quiero ir a la NBA por una cuestión deportiva y familiar. Se habla de dinero, pero eso no tiene que ver. No es por sacar provecho de nada. Este club (Real Madrid) me dio una gran oportunidad después de una lesión de hombro en la NBA que me tuvo parado siete meses”, indicó el ‘Titán’ en entrevista para el diario AS. El tema familiar al que se refiere es que su hijo, que vive en México, quiere verlo todos los fines de semana y en Estados Unidos sería más factible.