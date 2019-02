Por estas razones, Michael Jordan será el anfitrión de lujo del NBA All Star Game en Charlotte

Michael Jordan estará nuevamente en acción en un NBA All-Star Game, aunque esta vez no lo harán vestido de cortos como jugador. El ahora propietario de los Charlotte Hornets será uno de los principales responsables de la organización del evento de las estrellas en esa ciudad y ‘Air Jordan’ afirmó estar listo para recibir a los mejores jugadores del momento, encabezados por LeBron James, en una ciudad que le trae muy gratos recuerdos.

Jordan brindó una atención a la prensa en Charlotte y tocó varios temas relacionados al All-Star Weekend, que regresará a la ciudad después de aquella primera vez en 1991. "Me da un enorme placer, siendo de Carolina del Norte, que todo el trabajo duro realizado entre el Comisionado Adam Silver y la ciudad haya permitido traer el All-Star acá. Yo estuve en 1991 cuando se jugó el partido, y espero ansiosamente el hecho de regresar aquella energía ahora”, manifestó el mítico número 23 de los Chicago Bulls.

"Me da un enorme placer porque siempre creí que este chico era un All-Star. Lo ha probado durante tres años consecutivos, y ahora es un titular. Representa muy bien al equipo y la ciudad", dijo.

"Es mucho más difícil desde este lugar que poniéndote una camiseta y saliendo a jugar, o saliendo a realizar una volcada desde la línea de libres. P ero la oportunidad de representar a Carolina del Norte en un All-Star desde un lugar diferente es realmente asombrosa. Me da un gran placer el hecho de devolverle cosas a la comunidad".

Finalmente, sobre lo que espera para los aficionados en la ciudad, el dos veces campeón olímpico manifestó: "Esta es una ciudad única y pequeña, y a todos les gustará regresar y visitarla, incluso cuando el All-Star Game no esté aquí. Los que vivimos aquí entendemos que es un lugar divertido para estar. Es pequeña, no es New York, Los Angeles o Chicago, pero igual puedes hacer muchas cosas y conocer gente divertida".