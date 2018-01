Pharrell y N.E.R.D encabezarán el espectáculo del medio tiempo de la NBA

La NBA anunció que el 11 veces ganador del Grammy, Pharrell y su banda de hip-hop Rock N.E.R.D encabezarán el espectáculo de medio tiempo en el Juego de Estrellas de la NBA 2018 en Los Angeles el próximo mes.

Fergie, que tiene ocho Grammy, cantará "The Star-Spangled Banner" antes del inicio. Los rockeros canadienses Barenaked Ladies interpretarán el himno nacional de su país de origen.

El juego del 18 de febrero se transmitirá en vivo a las 8 p.m. Este en TNT desde el Staples Center y se verá en más de 200 países.

Pharrell y la banda, que lanzaron su quinto álbum de estudio el mes pasado, interpretarán una mezcla de éxitos. Fergie quien lanzó su segundo álbum, "Double Dutchess", y un álbum visual complementario en septiembre. Ella es la presentadora del nuevo programa de Fox "The Four: Battle for Stardom".

Kevin Hart abrirá la noche.