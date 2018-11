Más de cuatro años después, los Warriors vuelven a 'la realidad'

"Sí (es nuestro momento más complicado en cuatro años). Pero he tenido una racha de ensueño durante cuatro años y medio. Hemos tenido una existencia placentera las últimas cuatro temporadas. Esta es la racha más dura por la que hemos pasado ", aseveró el técnico Steve Kerr el domingo luego de la derrota 104-92 ante los Spurs en San Antonio.

"Esta es la verdadera NBA. No hemos estado en la NBA real en los últimos años. Hemos estado viviendo este sueño. Y ahora nos enfrentamos a adversidad real y debemos volver a ser nosotros mismos", añadió.

Durant le recriminó a su compañero que no le pasara la pelota en la última posesión del tiempo regular y, según la prensa estadounidense, éste le insultó en numerosas ocasiones, lo que provocó una sanción y una multa económica por "comportamiento perjudicial hacia el equipo".

"He leído muchas cosas sobre si 'es el fin de una era' o si 'lo he arruinado' o si 'he forzado a Kevin a irse'. Al final del día, lo que Kevin decida, le apoyo al 100%. Hemos vivido unos años increíbles juntos", apuntó Green tras su suspensión.