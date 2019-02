Los datos, números y estadísticas que debes saber del NBA All-Star Game 2019

15: LeBron James igualará el récord de Kobe Bryant de más participaciones como titular en la historia del All-Star Game, con 15.

3: Giannis Antetokounmpo se convertirá en el primer jugador de los Bucks en ser titular del All-Star durante tres años seguidos.

500.000: El Team LeBron (representando a Right Moves for Youth) y el Team Giannis (Second Harvest Food Bank of Metrolina) se combinarán para donar esa cifra de dinero para organizaciones de la comunidad de Charlotte. El ganador se llevará 350.000, y el perdedor donará 150.000 dólares.

21: San Antonio Spurs, representado por LaMarcus Aldridge, tendrá al menos un jugador seleccionado para el All-Star Game por 21° año seguido, la racha activa más larga.

14: Las selecciones de Dirk Nowitzki, quien fue agregado de manera especial (junto a Dwyane Wade) por el Comisionado Adam Silver.

2: Kyle Lowry se sumó a Chauncey Billups como los únicos jugadores en aparecer en 5 All-Star Game después de no ser elegido durante sus primeras 8 temporadas.

45: Mike Budenholzer es el primer entrenador de Milwaukee en el All-Star Game en 45 años.