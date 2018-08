LeBron y los Lakers se medirán ante los Warriors en Navidad

A pesar de que la NBA no ha dado a conocer el calendario oficial, The New York Times adelantó la fecha en la que LeBron buscará vengarse de los actuales monarcas.

Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics, Utah Jazz vs. Portland Trail Blazers, New York Knicks vs. Milwuakee Bucks y Oklahoma City Thunder vs. Houston Rockets son los otros partidos que se celebrarán el 25 de diciembre.