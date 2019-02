LeBron James criticó a sus compañeros por jugar sin "sentido de urgencia"

Tras caer ante los New Orleans Pelicans , el panorama rumbo a los Playoffs luce poco alentador para unos Lakers que se ubican a 3.5 juegos de los Clippers, octavos en la Conferencia Oeste.

“Tienes que estar cómodo con estar incómodo. No estoy diciendo que eso es lo que somos en conjunto. A veces parece que nos asusta, que a veces tenemos miedo de sentirnos incómodos y salir de nuestra zona de confort, tener esa sensación de urgencia desde el principio, y no tenerle miedo al fracaso. ¿Quedan 23 juegos? Veremos qué pasa”, sentenció.

"En los últimos años, todos están tan acostumbrados a las derrotas, mismas a las yo no estoy acostumbrado. No estoy acostumbrado a eso. Nunca me sentiré cómodo perdiendo”.