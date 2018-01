Lavar Ball dice que Luke Walton ya perdió el camerino de los Lakers

LOS ÁNGELES - Luke Walton dijo que no ha perdido el vestuario durante una racha de nueve derrotas consecutivas, como afirma LaVar Ball.

Por su lado, Lonzo Ball también dijo que "jugaré para cualquiera" cuando se le preguntó al armador novato si estaba bien con Walton como coach.

Todo esto fue después de que su padre, LaVar, le dijo a Jeff Goodman de ESPN que "Luke ya no tiene el control del equipo. No quieren jugar para él".

"Es un hombre maduro", dijo Ball sobre los comentarios de su padre. "Como dije, va a decir lo que quiere decir. No puedo hacer nada al respecto".

"Mi trabajo es jugar al baloncesto", agregó Ball cuando se le preguntó si prefería jugar con ciertos entrenadores. "No decido quién entrena".

Walton no estuvo de acuerdo con las últimas críticas de LaVar sobre que perdió a su equipo, que ha perdido 12 de los últimos 13 juegos.

"Me siento muy seguro de mi situación laboral en este momento", dijo Walton. "Hablamos todo el tiempo. Están 100% respaldando lo que estamos haciendo".

La dueña mayoritaria de los Lakers, Jeanie Buss, tuiteó un fuerte apoyo con el hashtag "InLukeWeTrust" en la víspera de Año Nuevo y todo indica que el trabajo de Walton no es un problema.



Las playeras espectaculares edición 'Ciudad de la NBA' para la temporada 2017/2018 0 Compartir Los Angeles Lakers Foto: Nike | Univision 0 Compartir Orlando Magic Foto: Nike | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sacramento Kings Foto: Nike | Univision 0 Compartir Washington Wizards Foto: Nike | Univision 0 Compartir San Antonio Spurs Foto: Nike | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Utah Jazz Foto: Nike | Univision 0 Compartir Portland Trail Blazers Foto: Nike | Univision 0 Compartir Phoenix Suns Foto: Nike | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Oklahoma City Thunder Foto: Nike | Univision 0 Compartir Philadelphia 76ers Foto: Nike | Univision 0 Compartir Memphis Grizzlies Foto: Nike | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en New Orleans Pelicans Foto: Nike | Univision 0 Compartir Denver Nuggets Foto: Nike | Univision 0 Compartir Los Angeles Clippers Foto: Nike | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Golden State Warriors Foto: Nike | Univision 0 Compartir Detroit Pistons Foto: Nike | Univision 0 Compartir Indiana Pacers Foto: Nike | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Charlotte Hornets Foto: Nike | Univision 0 Compartir Milwaukee Bucks Foto: Nike | Univision 0 Compartir Minnesota Timberwolves Foto: Nike | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Dallas Mavericks Foto: Nike | Univision 0 Compartir Chicago Bulls Foto: Nike | Univision 0 Compartir Cleveland Cavaliers Foto: Nike | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Brooklyn Nets Foto: Nike | Univision 0 Compartir Boston Celtics Foto: Nike | Univision 0 Compartir Atlanta Hawks Foto: Nike | Univision 0 Compartir

No es la primera vez que LaVar Ball ataca a Walton. Lavar dijo que el cuerpo técnico de los Lakers es "blando" y que no sabe cómo entrenar a su hijo y expresó su disgusto por la forma en que Walton estaba usando a su hijo en el último cuarto de los juegos.

"Esa es solo su opinión", agregó Ball acerca de la constante crítica de su padre hacia Walton. "Él me ha entrenado toda su vida. Por lo tanto, definitivamente va a tener una fuerte opinión al respecto. Eso es lo que es".

"Estoy bien con eso, no me molesta", agregó Walton de las reiteradas críticas de LaVar hacia él. "Mi única preocupación con cualquiera de ellos es por Zo. Mientras Zo esté bien con eso y Zo pueda salir y jugar, y no afecte nuestra relación, entonces no me molesta para nada".



publicidad

Los Lakers (11-27) han perdido 12 de sus últimos 13 juegos después de jugar duro y ser competitivos al comienzo de la temporada.