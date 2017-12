Gordon Hayward dice que está dispuesto a jugar esta temporada

BOSTON (AP) - El escolta de los Celtics, Gordon Hayward, dice que está dispuesto a jugar esta temporada, pero dice que dependerá de qué tan rápido pueda sanar y mostrar progresos mientras recupera el tobillo izquierdo.

Hayward estaba en TD Garden el viernes para el enfrentamiento de Boston con el Utah Jazz, el equipo que dejó este verano pasado en la agencia libre después de siete temporadas para firmar un contrato de cuatro años y $128 millones con los Celtics.

Gordon tuvo una lesión impresionante en la apertura de la temporada de Boston en Cleveland.



El miércoles marcó un hito en el proceso de recuperación de Hayward, cuando pudo deshacerse de la bota que ha estado usando desde su cirugía en octubre. Continuará usando un aparato ortopédico protector durante el proceso de rehabilitación.

Dijo que no sabe por cuánto tiempo tendrá que usar el corsé. Pero dijo que ahora tiene permiso para disparar y comenzar a trabajar más en movilidad.

"No sé para cuando para ser honesto", dijo sobre cuánto tiempo estará con el corsé."Estoy concentrado en cada día, cada semana. Sé que acabo de entrar en esto, así que es probable que sea por un tiempo. Probablemente un teimpo largo".

Hayward dijo que el plan era comenzar a asistir regularmente a los juegos una vez que saliera de la bota para caminar y entrar en el corsé. Simplemente coincidió con el enfrentamiento del viernes con Utah.



Cenó con el ex compañero de equipo de Jazz, Joe Ingles, el jueves y planeaba compartir con sus ex compañeros y entrenadores antes de irse de Boston.

El entrenador de jazz, Quin Snyder, dijo que no hay sentimientos amargos por la decisión de Hayward de irse a la agencia libre.

"Creo que todos entienden la decisión que tomó", dijo Snyder. "Así que verlo lastimado, fue difícil. Me sentí horrible por él. Creo que la mayoría de los muchachos de nuestro equipo lo buscaron. Yo lo hice. Creo que estaba agradecido por eso. En este punto, le deseamos lo mejor. en su rehabilitación. Esperamos que regrese pronto. Al mismo tiempo, nuestro grupo también ha avanzado".

Hayward dijo que permanece seguro en su decisión de abandonar el equipo que originalmente lo seleccionó en 2010.

"No, no me arrepiento de nada", dijo. "Desafortunadamente me lesioné, pero estoy feliz de estar aquí en Boston y feliz de ser parte de este equipo".

Dijo que el enfoque del entrenador Brad Stevens de tratar de mejorar diariamente en todas las cosas relacionadas con el baloncesto lo ha ayudado en su proceso de rehabilitación.

"Él marcó la pauta con eso en la universidad", dijo Hayward. "Se trata de mejorar cada día. Lo mismo para mí. Trato de ser mejor de lo que era ayer. Es un proceso largo. Es duro. Es bastante difícil de hacer todos los días. Pero ese es mi trabajo en este momento. Mi trabajo es rehabilitarme y mejorar ".