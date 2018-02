Es hora de creer en los Lakers nuevamente

Nadie sabe si LeBron James considerará a Los Lakers cuando se convierta en agente libre. Nadie sabe si Paul George considerará seriamente dejar un exitoso equipo de Oklahoma City por unos Lakers en reconstrucción. Este verano podría ser tan malo como los últimos para los Lakers, donde sus super contrataciones fueron Timofey Mozgov y Luol Den. Pero existe la posibilidad de que las cosas finalmente sean diferentes.

LeBron podría entretenerse con Magic Johnson y los ejecutivos de la franquicia de Los Angeles. Paul George, decepcionado después de una inevitable derrota en los playoffs de los Thunder, podría decidir regresar a casa en California y convertirse en la primera superestrella de los Lakers después de la era Kobe Bryant. L.A. podría ser uno de los equipos más deseados por los agentes libres de este verano y podría firmar hasta dos superestrellas.



¿Por qué sucedería eso cuando no ha funcionado antes?

La repuesta es muy sencilla, Magic Johnson no estaba allí. Años atrás, los Lakers no confiaban en su visión y estaban tratando de hacer demasiadas cosas a la vez. Hoy, todos saben exactamente quiénes son los Lakers: son un equipo que está persiguiendo estrellas.

Estos Lakers no acumularán selecciones de draft, ni firmarán jugadores veteranos por millones de dólares, ni establecerán su selección de draft como un objetivo significativo. Estos Lakers tienen dos caminos: o van a la cima, o no van ninguna parte. Hay una belleza en eso. Los Lakers bajo Buss y Kupchak estaban en el mismo modo. Intentaron en vano reuniones con LeBron y Kevin Durant. Lanzaron unas campañas poco exitosas para tratar de firmar a LaMarcus Aldridge y Carmelo Anthony. Se apoyaron en el excepcionalísimo e historia de la franquicia para creer que podían seguir figurando entre los destinos más atractivos para atraer estrellas.



La gran diferencia entre el antes y el ahora

Aquellos que se preguntan qué es diferente acerca de la nueva estrategia de los Lakers ignoran la gran diferencia entre Magic Johnson y Jim Buss. Nos guste o no, la personalidad importa en estos asuntos. ¿De qué otro modo ha podido Pat Riley ser el cerebro de tantas firmas de agentes libres de peso? Esta oficina no está dispuesta a c omprometer su visión solo para mejorar marginalmente. Jim Buss y Kupchak no pudieron vender su visión al público como Magic lo hace. Magic es una persona carismática, amada dentro y fuera de la liga, que tiene una actitud ganadora en todos los ámbitos de su vida y no fracasará en este nuevo proyecto de su carrera.



¿Por qué pensaríamos que el trabajo de ventas será mejor?

Simplemente porque anteriormente era patético, la primera presentación de los Lakers a LaMarcus Aldridge fue tan pobre que inmediatamente los tachó de su lista. Con Magic en la mezcla es algo totalmente diferente. Los Lakers aparentemente también tienen acceso a Kobe Bryant sin el problema de tener que convencer a una estrella de jugar con Kobe. Para algunos de los jugadores que los Lakers quieren atrapar, especialmente Paul George y tal vez en el futuro Kawhi Leonard, eso es lo importante. No hay garantía de que esto funcione para Magic y los Lakers, pero L.A. claramente sabe lo que quiere hacer, y las acciones de los Lakers del jueves hacen que el camino de regreso a la cima sea creíble.



Si eres fanático de los Lakers sabemos que han sido momentos difíciles en la última media década, pero hoy puedes sonreír ya que es muy probable que esta franquicia regrese pronto a su estado natural.