Durant: "Me duele el alma, pero ver ganar a mis hermanos fue como tomar tequila, me dio vida"

El alero Kevin Durant , de los Golden State Warriors, que se lesionó durante el quinto partido de las Finales de la NBA ante losToronto Raptors, publicó un mensaje Instagram animando a su equipo a ganar el siguiente el viernes en Oakland, y compartiendo su decepción por no poder jugarlo.

Con un mensaje en el que se refiere a su club y a sus seguidores como "Dub nation", el alero, de 30 años, no oculta su tristeza por no poder participar en el sexto partido, decisivo igual que el quinto ya que Toronto sigue con ventaja 3-2 y, por tanto, está a una victoria del título.

"Va a ser impresionante el ruido que va hacer la 'Dub Nation' en el sexto partido. Me duele el alma, no lo puedo negar, pero ver a mis hermanos ganar el partido fue como tomar un tequila, me dio una nueva vida, jajaja",