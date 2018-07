DeMar DeRozan se despide de Toronto con emotivo mensaje

El basquetbolista no había mencionado nada acerca de su salida de Toronto hasta ayer, cuando dedicó un mensaje a la afición de los Raptors.

Las palabras nunca podrán expresar lo que han significado para mí. Era simplemente un chico de 19 años salido de Compton cuando nos conocimos por primera vez, pero me aceptaste como si fuera uno de los suyos. Estoy enormemente agradecido por el amor y la pasión que me has dado durante los pasados 9 años. Todo lo que siempre quise fue multiplicar eso por 10 para mostrarte mi aprecio.