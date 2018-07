Bombazo en la NBA: Kawhi Leonard llegará a los Raptors y DeMar DeRozan pasará a los Spurs

Para ello se desprenden de un jugador que ha sido all star en cuatro de los cinco últimos años y muy implicado con la franquicia. De ahí que DeRozan expresara so malestar en su Instagram poco después de conocerse los primeros rumores. "No hay lealtad en este juego", dijo, en alusión a las promesas que hace solo unos días le abrían hecho de que no sería traspasado.