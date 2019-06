Antetokounmpo jugará con Grecia el Mundial de básquetbol

"Quiero estar allí para ayudar a mi país a hacer algo importante", señaló el jugador conocido como 'The Greek Freak'.

"No he hablado con el entrenador para saber en qué posición voy a jugar. Que juegue de uno o cinco (base o pívot) me da igual. Quiero jugar, soy un jugador de básquet", añadió el jugador de 24 años.