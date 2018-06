Ya son 8 equipos los eliminados en Rusia tras dos jornadas

De las cuatro confederaciones con representantes en la XXI edición de la Copa del Mundo, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) es la que mayor número de eliminados lleva hasta el momento: tres. Lo que se debe a que Egipto, Marruecos y Túnez ya no tienen posibilidades de clasificar al no haber sumado, hasta el momento, ninguna unidad y tan solo aspirar a un triunfo que no les alcanzaría para pelear por un boleto de octavos de final en los Grupos A, B y G.