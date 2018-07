“Ya saben mi destino preferido”: Eden Hazard le apunta al Real Madrid

“Después de esta Copa del Mundo, puedo decidir si quiero quedarme o irme, pero el Chelsea tomará la decisión final, si me dejan salir. Ya conocen mi destino favorito, me vincularon a todos los clubes. La próxima semana será el Bayern Múnich, me río con eso. Ya saben mi preferencia. Después de seis maravillosos años en el Chelsea, podría ser hora de descubrir algo más”, indicó luego de haber vencido a Inglaterra en el partido por el tercer lugar.



“¿Si ya no me hace soñar el Madrid sin Zidane? Es verdad que es alguien especial pero el Madrid hace soñar a todo el mundo. Con o sin Zidane la camiseta del Madrid es especial. Pero también me va bien de azul así que no me molesta quedarme (en el Chelsea)”, apuntó el pasado 9 de julio.