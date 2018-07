Will Smith, fascinado con Cristiano Ronaldo: "Amo a ese chico"

Will Smith reveló que le encanta la manera de jugar de Cristiano Ronaldo y defendió a Neymar de las críticas por simular, aunque reconoció que Brasil pudo haber tenido un mejor Mundial.

Smith compartió conferencia de prensa de la FIFA con el reggaetonero Nicky Jam y con la cantante Era Istrefi, con quienes interpreta la canción “Live it Up”. Los reporteros le preguntaron por su jugador favorito en el Mundial y el protagonista de ‘Hitch’ y ‘I am Legend’ no dudó en responder Cristiano Ronaldo.