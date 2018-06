Un partido inútil muy a la medida de las necesidades de Juan Carlos Osorio

La planificación de los últimos partidos amistosos de cualquier Selección del mundo antes de afrontar el reto de un torneo internacional debería, al menos, combinar rivales de entidad que te puedan recordar a los te enfrentarás en pocas semanas. Pactar cascaritas es una mala idea a estas alturas. Mi pregunta aquí es: ¿a quién le recordó Escocia a Osorio? ¿A Suecia? Será por el amarillo de la camiseta de hoy. ¿Semejanzas con Corea? Ninguna. Y no pienso insultar a la campeona del Mundo en estas líneas con comparaciones estúpidas. Primer error de Osorio: no prepararse adecuadamente para sus citas reales en Rusia.



Escocia es una Selección fuera de ritmo. Tienen oficio pero no ritmo y más fama por la épica historia guerrera de su pueblo que por su fútbol. No tienen tensión porque no irán al Mundial y son incapaces de sentir ninguna presión por el resultado adverso al que se enfrentaron desde el minuto 13. Segundo error de Osorio: buscar amistosos con equipos que no competirán en el Mundial faltos de agresividad y hambre.