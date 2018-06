Un amigo de Lionel Messi en la selección de Francia ve casi imposible frenarlo

“Estoy codo con codo con él cada día y sé que es muy difícil de parar. Tiene una calidad fuera de lo normal, pero tenemos que intentarlo, pero que quede claro, si nos centramos en él, habrá otros que nos harán daño. Si no ataca él, atacará Banega”, indicó el defensor galo, aunque también matiza: “No tenemos miedo, tenemos confianza en nuestras opciones”.



Umtiti va con los tachones por delante también para defender a Lio de las constantes críticas que recibe de parte de su país natal, desde Argentina: “A su lado no tiene a los mismos jugadores, Barcelona juega de una forma totalmente diferente. En muchas ocasiones ha salvado a Argentina cuando estaban al borde de la derrota. Los argentinos son muy duros con él, no han entendido que pese a toda la calidad que tiene, no lo puede hacer todo él solo”.