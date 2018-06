Toni Kroos y su reproche general contra la selección de Alemania

Un fracaso rotundo, el Campeón del Mundo arrastró el prestigio tras haber caído 2-0 ante Corea del Sur. Los teutones sólo necesitaban de un triunfo, es cierto que tuvieron el balón, que cercaron a su rival, pero fueron inoperantes a la ofensiva, lo que provocó el enojo y la decepción de Toni Kroos, quien acaba de lograr un triplete en la Champions League con el Real Madrid, pero no pudo vulnerar a la zaga coreana.



“La victoria en el último partido nos dio emoción y fuerza para el siguiente choque, pero ante Corea era una final y a veces no lo tomamos como si lo fuera. La primera parte no fue buena, jugamos bien por momentos, pero no teníamos la sensación de que era una final y que teníamos que marcar. En la segunda mejoramos un poco, al final sabíamos que Suecia había marcado y que teníamos que arriesgar”, indicó.