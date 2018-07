Thibaut Courtois no descarta jugar en el Real madrid

Sobre el papel de Bélgica en el Mundial se mostró satisfecho tras ganar a Inglaterra. "Me sentí bien; volví a ser determinante para el equipo porque no hace falta hacer diez paradas. A veces una parada importante marca un partido", dijo.

"Estaba caliente, dos minutos después de perder una semifinal y en la que no sientes que seas peor que el rival. Eso no quiere decir que no jugaran bien. Francia hizo todo para que no pudiéramos hacer nuestro juego", indicó.