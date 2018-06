Suecia venció a Corea y se postula como rival por el pase a octavos en el grupo de México

Suecia vino a Rusia a no jugar a nada. Forma parte de esos combinados nacionales anodinos cuyo objetivo en el Mundial es defenderse y ver si pasan rondas con el empate a cero como gran estrategia. Tienen como modelo futbolístico a la selección de Grecia del año 2004 que conquistó la Eurocopa a base de uno a ceros y cerrojazo. Suecia es como aquella Grecia. Su único problema es que han de marcar al menos un gol y no está Zlatan Ibrahimović. Corea, por su parte, ya no es aquel cohete del Mundial que se disputó en su país y Japón. Son más ordenados y buscan un toque que no siempre encuentran. Su gran pecado: la inocencia.