Sin Cristiano, Messi y Neymar ¿quiénes son los candidatos a ganar el Balón de Oro?

Goles de gran factura, un fútbol de alto nivel y sobretodo unos números estupendos con la camiseta merengue, lo dejan en la pole position para quedarse con el premio. Sin embargo, su papel en el Mundial, aunque no fue lo que se esperaba, tampoco defraudó. Cristiano no puede solo en su selección y eso le pesó con el correr de los partidos.

Aunque su salida del equipo blanco estaría muy cerca de concretarse, en caso de continuar en el Real Madrid y ganar el Mundial de Clubes en diciembre, no tendría rival y sería el ganador, por lejos.

Pero no fue así. Con una discreta primera ronda y la eliminación en octavos, Argentina no brilló y su cerebro tampoco. Apenas marcó un gol, desperdició un penal, y no fue influyente en el juego de su selección, lo que le resta bastantes puntos, y votos, a la hora de elegirlo como el mejor del mundo.