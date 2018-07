Se están yendo los favoritos, ¿mañana se va Brasil?

Ante los anfitriones, “La Furia Roja” no le hizo honor a su apodo y en penales selló su eliminación de la competencia después de empatar 1-1 a lo largo de 120 minutos. Había quien decía que la destitución de Lopetegui como entrenador, a dos días del debut de España en el mundial, no afectaría al equipo, pero hoy lo contrario se mostró en la cancha.



Tal vez, por enfrentarse a la afable Francia y después de una lastimosa ronda de grupos, Argentina no llegó como amplio favorito a su duelo de Octavos, más allá de tener a Lionel Messi, lo que siempre va a ser una ventaja para el equipo que cuente con él, aunado a ese ADN guerrero que tiene "la albiceleste", no obstante, las dos asistencias que "La Pulga" dio no fueron suficientes para superar a los galos.