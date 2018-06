Sampaoli le resta presión y responsabilidad a Messi

Jorge Sampaoli, director técnico de Argentina , defendió a Lionel Messi por su desempeño en el primer juego del Mundial . El astro argentino fue muy criticado después del empate 1-1 en el debut de la Albiceleste ante Islandia. El estratega aclaró que el penalti lo erraron "todos" y que un jugador no puede ser el responsable de un fracaso.

"Hubo bastante bronca por no haber ganado el partido. Creo que si Leo se quiere hacer responsable de algo que no le corresponde es un error. Es un Mundial de 40 millones de personas. El penal lo fallamos todos. Estamos convencidos de que venimos aquí por algo, vamos a tratar de que el torneo no pase desapercibido", declaró Sampaoli.